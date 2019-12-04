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'da yaşayan 'den bir haftadır haber alınamıyor

'nın başkenti 'de yaşayan 39 yaşındaki 'den bir haftadır haber alınamıyor.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 4.12.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 09:45
Almanya'da yaşayan Gökhan Tüysüz'den bir haftadır haber alınamıyor

Gökhan Tüysüz'ün babası Yahya Tüysüz, AA muhabirine, oğlundan 27 Kasım'dan bu yana haber alamadıklarını belirterek, "Oğlumuzu gören ya da bilgisi olanların en yakın karakola ya da bize ulaşmalarını bekliyoruz.'' dedi.

Oğlunun eşinden ayrı olarak tek başına yaşadığını ifade eden baba Tüysüz, "Gökhan'ın telefonuna baktım, en son konuştuğu 13 yaşındaki torunum. Onunla konuşmuş ve kendisine 'Seni cuma günü alıp dedene götüreceğim.' demiş." ifadelerini kullandı.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

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Almanya'da yaşayan Gökhan Tüysüz'den bir haftadır haber alınamıyor
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