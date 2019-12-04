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Başkan Erdoğan Liderler Zirvesi için 'da

İngiltere'nin başkenti , NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı 'ın katıldığı zirvede terörle mücadele, Baltık Planı NATO-Rusya ilişkilerinin ele alınması bekleniyor. Dün akşam saatlerinde Kraliçe Elizabeth tarafından heyetler onuruna verilen yemeğe katılan liderler zirveye katılmak üzere The Grove Oteli'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin yapılacağı otele vardı. Otele tek tek giriş yapan liderler daha sonra resmi el sıkışma törenine katıldı.

Giriş Tarihi: 4.12.2019 12:08 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 12:32
Başkan Erdoğan Liderler Zirvesi için Londra'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi başlıyor.

İngiltere'nin başkenti Londra, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı zirvede terörle mücadele, Baltık Planı NATO-Rusya ilişkilerinin ele alınması bekleniyor. Dün akşam saatlerinde Kraliçe Elizabeth tarafından heyetler onuruna verilen yemeğe katılan liderler zirveye katılmak üzere The Grove Oteli'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin yapılacağı otele vardı. Otele tek tek giriş yapan liderler daha sonra resmi el sıkışma törenine katıldı.
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Başkan Erdoğan Liderler Zirvesi için Londra'da
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