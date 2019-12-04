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Dehşet verici haberi: Anne ve baba 18 aylık bebeklerinin ölmesine neden oldu!

’nin eyaletinden gelen haberine göre 18 aylık bir bebek hayatını kaybetti. Ölümünün ardından yapılan adli tıp incelemesinde, bebeğin ölümünde büyük bir ebeveyn ihmalinin olduğu ortaya çıktı. Bebeklerinin doğumunun ardından plan yapan anne ve baba, 18 ay kadar bir süre bebeğe korkunç bir şekilde eziyet etmeye başladı. İşte son dakika haberinin kan donduran detayları…

Giriş Tarihi: 4.12.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 10:36
Dehşet verici son dakika haberi: Anne ve baba 18 aylık bebeklerinin ölmesine neden oldu!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir çiftin 2018 yılında bebekleri dünyaya geldi. Çocuklarının doğumunun ardından 35 yaşındaki Sheila O'Leary ve 30 yaşındaki Ryan O'Leary, minik bebeğe adeta işkence yapmaya başladı. İki ebeveyn, çocuklarının ölümü ile ilgili 'adam öldürme' ve 'çocuk ihmali' suçları ile karşı karşıya. İşte 18 aylık bebeğin ölümü ile ilgili dehşete düşüren detaylar…

ANNE, AMBULANS VE POLİSİ ARADI
Polis yetkilileri tarafından yapılan basın açıklamasında, annenin 27 Eylül'de 911'i aradığını ve yaptığı çağrıda 'çocuğun bedeninin soğuk olduğunu, nefes almadığını ve kocasının Cape Coral'daki evlerinde onu hayata döndürmeye çalıştığını' söylediği bildirildi.

Sonrasında yapılan incelemede acı gerçek ortaya çıktı.

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Dehşet verici son dakika haberi: Anne ve baba 18 aylık bebeklerinin ölmesine neden oldu!
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