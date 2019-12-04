Hitler Almanyası’nın beynine girdiler

Almanya'nın başkenti Berlin'de eski Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin İstihbarat Servisi Stasi'nin konu edinildiği müze, kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu. Alman DW ajansındaki habere göre soygun cumartesiyi pazara bağlayan gece yaşandı. Pencereden müzenin bulunduğu binanın ilk katına giren soyguncular müzedeki bazı madalya ve mücevherleri çaldı. Olay bir müze çalışanının pazar sabahı odalardaki vitrinlerin kırılmış olduğunu fark etmesi ve durumu polise ihbar etmesiyle öğrenildi.







Çalınan madalya ve mücevherlerin maddi değeri henüz bilinmiyor. Çalınan parçalar arasında bir altın Anavatana Hizmet Madalyası, bir Karl Marx Madalyası, bir Lenin Madalyası ve bir Sovyetler Birliği Kahramanlık Madalyası da bulunuyor. Müze direktörü Jörg Drieselmann, Berlin'den çalınan eserlerin değerinin "binlerce euro" olduğunu söyledi. Jörg Drieselmann, 8-9 nişan çalındığını, çalınan bazı nişanların ise asıl değil kopya olduğunu belirtti. İstihbarat tarihi açısından büyük bir değeri olan müzedeki 'imaj zedeleyici' soygunla ilgili Drieselmann şu yorumu yaptı: "Soygunun neden olduğu maddi hasar, çalınanların değerinden daha fazla..." Drieselman, soygunun 15 dakika sürdüğünü, müzede gece boyunca görev yapan bekçilerin olmadığını ifade etti.

Almanya'nın Dresden kentinde Avrupa'nın en eski ve en büyük hazinelerine ev sahipliği yapan Grünes Gewölbe (Yeşil Kasa) Müzesi de geçen hafta soyulmuştu. Yeşil Kasa'dan çalınanların değerinin milyarlarca Euro olduğu belirtilmişti.



İSTİHBARATIN MERKEZİYDİ

1989'de Alman Demokratik Cumhuriyeti'nde (DDR) kurulan vatandaş komiteleri, gizli istihbarat belgelerinin yok edilmesine engel olmak için Stasi binalarını işgal etmişti. Müzenin bir kısmı, Ocak 1990'da göstericilerin baskını sırasındaki şekliyle muhafaza ediliyordu. Müze eski Alman Demokratik Cumhuriyeti'nde istihbarat servisinden sorumlu olan Devlet Güvenliği Bakanlığı resmi konutunun ilk katında bulunuyor.

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