Kirli ittifak

Libya'nın doğusundaki silahlı milis güçlerin lideri Halife Hafter'e destek veren Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın, ülkenin uluslararası alandaki tek resmi temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi'nin tanınırlığını bitirmeye çalıştığı ileri sürüldü. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, önceki gün Riyad'da Hafter destekçisi Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'i kabul etti. Libya'da yayın yapan El-Ahrar televizyonunun haberine göre, Hafter'e destek veren ülkeler, uygulamaya koydukları "Libya'nın meşru temsilcisi UMH'nin tanınırlığını bitirme planı" hakkında Salih'e bilgi verdi. Bu kapsamda Tobruk'taki TM'nin başkentteki UMH'yi Libya'nın meşru temsilcisi olarak tanımayı bırakacağı ve Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Afrika Birliği'ni de bu yönde adım atmaya çağıracağı belirtildi. Bunu takiben Hafter destekçisi ülkelerin, TM'nin çağrısı doğrultusunda lobi yapacağı aktarıldı.

İşte Türkiye'nin Libya ile vardığı ve Akdeniz'de dengeleri değiştiren mutabakatın tüm detayları...

ANLAŞMA PANİĞİ SÜRÜYOR

TM Başkanı Salih'in de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup yazarak "BM'nin UMH'nin meşruiyetini tanımayı bırakması yönünde karar alması" çağrısında bulunduğu ileri sürüldü. Türkiye ile Libya'nın meşru hükümeti arasında imzalanan mutabakat zaptını kabul etmediklerini belirten TM Başkanı Salih'in, söz konusu mektupta Guterres'e de "bu anlaşmayı reddetmesi" çağrısı yaptığı öne sürüldü.

Hafter'e destek veren ülkelerin UMH'nin tanınırlığını bitirmeye yönelik bu girişime Türkiye'nin Libya ile imzaladığı mutabakat zaptı sonrası hız verdiği kaydedildi.



Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter (solda), başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümet birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı. Türkiye de Birleşmiş Milletler'in resmi hükümet olarak tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni tanıyor.