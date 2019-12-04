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haberi: Tatil cennetinde skandal olay! 5 otel çalışanı, müşterilerine...

'nın kentinde yaşanan olayı gündemi sarsmış durumda. Güzellikleriyle bilinen kenti bu sefer skandal bir olay ile gündeme geldi. Kentteki bir otelde, 5 otel çalışanı içkisine ilaç attıkları kadını istismar etti. 'de yaşayan 50 yaşındaki İngiliz kadın ve 26 yaşındaki kızı tatil için bu bölgeyi seçmişlerdi. Kocasını yakın zamanda kaybeden kadın, bu tatilin kendisine iyi geleceğini umuyordu ancak işler hiç de beklediği gibi olmadı. Mahkemeye taşınan olayda ortaya çıkan deliller ise korkunçtu. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 4.12.2019 11:33 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 11:34
Son dakika haberi: Tatil cennetinde skandal olay! 5 otel çalışanı, müşterilerine...

Skandal haberi bu sefer 'nın kentinden geldi. Kentin güneyinde bulunan olarak bilinen , bu kez güzellikleri ile değil işlenen korkunç suçla gündeme geldi. 50 yaşındaki İngiliz kadın ve 26 yaşındaki kızının tatil için geldiği yer hayatlarını kabusa çevirdi. Eşini kaybeden kadın kızı ile birlikte bu tatilin kendilerine iyi geleceğini düşünmüştü. Olayın mahkemesi sürerken ortaya çıkan korkunç detaylar kan dondurdu.

İşte son dakika dehşet haberinin detayları!

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Son dakika haberi: Tatil cennetinde skandal olay! 5 otel çalışanı, müşterilerine...
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