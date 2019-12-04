Son dakika haberi: Tatil cennetinde skandal olay! 5 otel çalışanı, müşterilerine...

Skandal son dakika haberi bu sefer İtalya'nın Napoli kentinden geldi. Kentin güneyinde bulunan tatil cenneti olarak bilinen Sorrento, bu kez güzellikleri ile değil işlenen korkunç suçla gündeme geldi. 50 yaşındaki İngiliz kadın ve 26 yaşındaki kızının tatil için geldiği yer hayatlarını kabusa çevirdi. Eşini kaybeden kadın kızı ile birlikte bu tatilin kendilerine iyi geleceğini düşünmüştü. Olayın mahkemesi sürerken ortaya çıkan korkunç detaylar kan dondurdu.

İşte son dakika dehşet haberinin detayları!