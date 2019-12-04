İngiltere'nin başkenti Londra'da devam eden tarihi NATO Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye damga vurdu! Tarihi Zirve'de ABD Başkanı Donald Trump'ın kameralar önünde hoş ama boş konuşmakla itham ettiği Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, tarafından da 'Fincanları kırıyorsun' şeklinde uyarıldı! ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile Türkiye'nin tezlerindeki haklılığı vurguladığı zirvede; Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'yi suçlayarak terörist gruplara destek açıklaması ise talihsiz ve mantıktan yoksun açıklamalar olarak yorumladı. Tüm bunların ardından, NATO Liderler Toplantısı kapsamında Londra'da düzenlenen "NATO Engages" programında; NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 'NATO'nun Baltık Planı'na YGP şartı' hakkında yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum, çalışıyoruz" şeklindeki açıklaması ise deyim yerindeyse gündeme bomba gibi düştü! Sabah Gazetesi, Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'daki NATO zirvesini A Haber canlı yayından yorumladı ve Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin zirveye damga vurduğun belirterek "Türkiye, geleneksel ezberleri çok ciddi biçimde sarsıyor" dedi.

Londra'da gerçekleşen NATO Zirvesi'nin en çok konuşulan-konuşulacak isimlerinden biri de skandal "beyin ölümü" açıklamasıyla gündeme gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu.



ERDOĞAN: KONUŞMAYA DEĞMEZ

Macron'un "beyin ölümü" çıkışının Başkan Erdoğan ile Trump'ın Washington'da gerçekleştirdiği görüşmede gündeme geldiği öğrenildi. Görüşmenin perde arkasını A Haber ekranlarında paylaşan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Trump'ın Erdoğan'a "Macron NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?" diye sorduğunu ve Erdoğan'ın soruyu "konuşmaya değmez" şeklinde yanıtladığını belirtti.



TRUMP'TAN ERDOĞAN'A: HAKLISINIZ!

Müderrisoğlu, Erdoğan'ın "konuşmaya değmez" yorumuna "haklısınız" olarak karşılık verdiğini ve konuyu Londra'daki NATO Liderler Zirvesi'nde dile getireceğini belirttiğini aktardı.

ZİRVEDE DİLE GETİRDİ

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı" ifadelerini kullandı.

Trump, NATO'ya en fazla ihtiyaç duyan ülkelerin başında Fransa'nın geldiğini belirterek, "Bu tarz açıklamalar çok tehlikeli" şeklinde konuştu.