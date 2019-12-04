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Türkiye’nin onardığı ’daki okul yeniden eğitime açıldı

Giriş Tarihi: 4.12.2019
Türkiye’nin onardığı Tel Abyad’daki okul yeniden eğitime açıldı
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da hayat normale dönüyor. Teröristlerin zarar verdiği okul, Türkiye tarafından onarılmasının ardından eğitime başladı. Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da Halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için hemen her alanda onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor. Yeniden kullanılabilir hale dönüştürülen Barış Pınarı Müşrifet El Havi İlkokulu'nun açılışı yapılarak, eğitim öğretime başladı. Altı derslikli ve 115 öğrencinin eğitim göreceği okulda ilk ders zilinin çalmasının ardından öğrenciler sınıflardaki yerlerini aldı ve eğitimlerine başladı.
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Türkiye’nin onardığı Tel Abyad’daki okul yeniden eğitime açıldı
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