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SON DAKİKA: Kan donduran cinayet! Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü

'dan korkunç bir geldi. Başkent Kiev'in merkezinde meclis üyesi Vyaçeslav Sobolev silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda meclis üyesi yaralanırken, arabanın arkasında oturan küçük oğlu ise feci şekilde can verdi. Olaydan kısa bir süre sonra saldırı ile ilgili şoke eden ayrıntılar ortaya çıktı. Saldırgan ile ilgili detaylar ve olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin kimliği oldukça dikkat çekiyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 4.12.2019 08:37 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 08:37
SON DAKİKA: Kan donduran cinayet! Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü

'da yaşanan dehşet ile ilgili yetkililerden son dakika açıklaması geldi. Yetkililerden yapılan açıklamalara göre, Kiev'in merkezindeki Lvo Tolstogo Caddesi'nde Range Rover marka bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Olayda arabanın arka koltuğunda oturan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, Kiev meclis üyesi olan babası yaralandı. Saldırı ile ilgili başlatılan soruşturmadan kısa bir süre sonra 2 şüpheli gözaltına alındı ve kimlikleri şoke etti.

Sobolev ve ailesinin, restorandan çıktıktan sonra araçla kırmızı ışıkta durdukları sırada silahlı saldırıya uğradıkları belirtildi.

Katil ile ilgili korkunç gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.



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SON DAKİKA: Kan donduran cinayet! Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü
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