SON DAKİKA: Kan donduran cinayet! Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü

Ukrayna'da yaşanan dehşet ile ilgili yetkililerden son dakika açıklaması geldi. Yetkililerden yapılan açıklamalara göre, Kiev'in merkezindeki Lvo Tolstogo Caddesi'nde Range Rover marka bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Olayda arabanın arka koltuğunda oturan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, Kiev meclis üyesi olan babası yaralandı. Saldırı ile ilgili başlatılan soruşturmadan kısa bir süre sonra 2 şüpheli gözaltına alındı ve kimlikleri şoke etti.

Sobolev ve ailesinin, restorandan çıktıktan sonra araçla kırmızı ışıkta durdukları sırada silahlı saldırıya uğradıkları belirtildi.

Katil ile ilgili korkunç gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.





