Erol Olçok'un ailesinden Nihal Olçok açıklaması: Olçok soyadını kullanmasını istemiyoruz

"Şehit Erol Olçok, Nihal Hanım'la evliliğini 2013 yılında anlaşmalı boşanma ile sonlandırmış ve boşanma 4 Eylül 2013 tarihli mahkeme kararıyla kesinleşmiştir. Nihal Hanım, 30 Kasım 2016 tarihine kadar kendi kızlık soyadı olan Süleymanoğlu'nu kullanmıştır"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un ailesi kamuoyuna açıklamada bulundu.



Olçok Ailesi'nin yazılı açıklamasında; şehit Erol Olçok'un Nihal Olçok'la evliliğini 2013 yılında anlaşmalı boşanma ile sonlandırdığı ve boşanmanın 4 Eylül 2013 tarihli mahkeme kararıyla kesinleştiği belirtilerek, "Nihal Hanım, 30 Kasım 2016 tarihine kadar kendi kızlık soyadı olan Süleymanoğlu'nu kullanmıştır. Nihal Hanım, kızlık soyadı olan Süleymanoğlu'nu kullanarak şahsi görüşlerini ifade edebilir. Olçok Ailesi olarak, Nihal Hanım'ın "Olçok" soyadını kullanmasına rıza göstermediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.





"ÇOCUKLARIN VASİSİ AMCALARI CEVAT OLÇOK"

Olçok Ailesi'nin açıklaması şöyle:

"Şehit Erol Olçok, Nihal Hanım'la evliliğini 2013 yılında anlaşmalı boşanma ile sonlandırmış ve boşanma 4 Eylül 2013 tarihli mahkeme kararıyla kesinleşmiştir. Çocukları şehit Abdullah Tayyip, Cahar Şamil ve Emir Dursun'un velayetini Erol Olçok almış, şehadetinden sonra çocukların vasisi amcaları Cevat Olçok olmuştur.

"30 KASIM 2016 TARİHİNE KADAR KENDİ KIZLIK SOYADI OLAN SÜLEYMANOĞLU'NU KULLANMIŞTIR"

Nihal Hanım, 30 Kasım 2016 tarihine kadar kendi kızlık soyadı olan Süleymanoğlu'nu kullanmıştır. Söz konusu tarihten itibaren mahkeme kararıyla tekrar Olçok soyadını kullanmaya başlamıştır. Olçok Ailesi bu mahkeme kararına, Cahar Şamil ve Emir Dursun'un manevi zarar görmemesi adına bugüne kadar herhangi bir itirazda bulunmamıştır.

"AÇIKLAMALARI ŞEHİT EROL OLÇOK'UN HAYATTAYKEN BENİMSEDİĞİ DEĞER VE İLKELERLE TERS DÜŞMEKTEDİR"

"Ancak Nihal Süleymanoğlu'nun kamuoyu ile paylaştığı kimi sözlü ve yazılı beyanları, bu açıklamayı gerekli kılmıştır. Bu beyanlar, Olçok Ailesi tarafından tasvip edilmemekte olup Olçok Ailesi'ni bağlamamakta ve şehit Erol Olçok'un hayattayken benimsediği değer ve ilkelerle ters düşmektedir. Söz konusu beyanlar, sadece Nihal Hanım'ın şahsi görüşlerinden ibarettir. Kamuoyundan bu hassasiyeti dikkate almalarını istirham ederiz."

"'OLÇOK' SOYADINI KULLANMASINA RIZA GÖSTERMİYORUZ"

"Nihal Hanım, kızlık soyadı olan Süleymanoğlu'nu kullanarak şahsi görüşlerini ifade edebilir. Olçok Ailesi olarak, Nihal Hanım'ın "Olçok" soyadını kullanmasına rıza göstermediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE ŞEHİT EDİLDİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin, 135'i tutuklu 143 asker hakkında hazırlanan iddianamede; ikisi polis memuru, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 32 sivil vatandaş olmak üzere toplam 34 kişinin şehit edildiği belirtildi.

İddianamede, şehitlerin otopsi sonuçlarına da yer verildi, Erol Olçok'ta, uzak atış bir ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasının tespit edildiği, bunun da öldürücü nitelikte olduğu, Abdullah Tayyip Olçok'ta ise iki ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası görüldüğü, bunların da tek başına ölüm meydana getirir nitelikte olduğu kaydedildi.

Ekspertiz raporunda ise Erol Olçok'un arka sağ omuz bölgesinden vurulduğu, Abdullah Tayyip Olçok'un ise arka sol göğüs kaburga altından yara aldığı ifade edildi.