Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Meksika'da 3 yolcu otobüsü çarpıştı: 13 ölü

'da 3 yolcu otobüsü çarpıştı: 13 ölü

'da üç yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi de yaralandı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 5.12.2019 21:59
Meksika'da 3 yolcu otobüsü çarpıştı: 13 ölü

Meksika'da üç yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi de yaralandı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Meksika'nın orta kesiminde yer alan Pachuca eyaletindeki otoyolda üç yolcu otobüsü çarpıştı.

Ecatepec Belediye Başkanı Fernando Vilchis, yaptığı açıklamada, kazada 11 kişinin olay yerinde, 2 kişinin de hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi.

Kazada yaralanan 10'dan fazla kişinin tedavi altına alındığını belirten Vilchis, ölenler arasında 3 yaşında bir çocuğun da olduğunu kaydetti.

Bölge Savcılığı, olayla ilgili bir şoförün gözaltına alındığını bildirdi.



GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meksika'da 3 yolcu otobüsü çarpıştı: 13 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN