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'da savaş uçağı düştü

Ordu Sözcüsü Albay Temir er-Rifai yaptığı yazılı açıklamada, Mısır Hava Kuvvetlerine ait bir savaş uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyurdu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 6.12.2019 00:28
Mısır'da savaş uçağı düştü

Uçağın düştüğü bölge ve tipi hakkında bilgi vermeyen Rifai, savaş uçağının eğitim uçuşu esnasında düştüğünü, kazada can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

RUS MEDYASI: MİG 29 DÜŞTÜ

Öte yandan Rus medyasında, Mısır'da düşen uçağın Rus yapımı MiG-29 tipi savaş uçağı olduğu yönünde haberler yer aldı.

Rus medyası ayrıca iki ülke arasında 2015 yılında imzalanan ve 46 savaş uçağı alımını öngören anlaşma kapsamında, nisan ayında Rusya'nın Mısır'a MiG-29 M2 savaş uçağı teslim ettiğini yazmıştı.

Kasım 2018'de de Mısır'da eğitim uçuşu sırasında bir MiG-29 düşmüştü.

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Mısır'da savaş uçağı düştü
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