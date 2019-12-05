Mısır'da savaş uçağı düştü

Uçağın düştüğü bölge ve tipi hakkında bilgi vermeyen Rifai, savaş uçağının eğitim uçuşu esnasında düştüğünü, kazada can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

RUS MEDYASI: MİG 29 DÜŞTÜ

Öte yandan Rus medyasında, Mısır'da düşen uçağın Rus yapımı MiG-29 tipi savaş uçağı olduğu yönünde haberler yer aldı.

Rus medyası ayrıca iki ülke arasında 2015 yılında imzalanan ve 46 savaş uçağı alımını öngören anlaşma kapsamında, nisan ayında Rusya'nın Mısır'a MiG-29 M2 savaş uçağı teslim ettiğini yazmıştı.

Kasım 2018'de de Mısır'da eğitim uçuşu sırasında bir MiG-29 düşmüştü.