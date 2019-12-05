MSB: YPG/PKK 45 sivili katletti

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı bölgesinde ve yurt içinde 9 Ekim'den bu yana 45 sivili katlettiğini açıkladı. MSB'nin açıklamasında "9 Ekim tarihinden bu yana PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı bölgesinde doğrudan sivillerin hedef alındığı bombalı araç saldırılarında 23 masum sivil katledilmis, 55 sivil yaralanmıştır. Yurt içine yapılan havan/roket saldırılarında ise 22 masum vatandaşımız katledilmis, 189 vatandaşımız da yaralanmıştır" denildi. MSB, PKK/YPG'nin, Resulayn'ın merkezinde dün de bombalı araç patlatarak, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda masum sivili yaraladığını açıkladı