Müebbet hapis cezasına çaptırılan baykuş ülkeyi karıştırdı!

Hollanda'nın kuzeyindeki Purmerend kentinde geçen yıl ortaya çıkan bir baykuş, yürüyüş ya da spor yapan 50'den fazla kişiyi gaga darbeleriyle ciddi biçimde yaralamış. Baykuş kent halkına aylar boyunca korkulu günler yaşatmış. Saldırılar yüzünden belediye önce, halka yanlarına şemsiye alma tavsiyesinde bulunmuş.

Sonra da çözümü, baykuşu hapsetmek için devletten izin belgesi talep etmekte görmüş ve uzun uğraşlar sonucu da baykuş yakalanıp hapsedilmiş.

ÇEVRECİLER, BAYKUŞ İÇİN EYLEM BAŞLATMIŞLAR

Çevreci gruplar bu olay üzerine, belediye tarafından kuşların tutulduğu bir barınağa konan baykuşun doğaya salınması için eylem başlatmışlar. Ama söz konusu grupların, bakıcısına baskı uygulaması üzerine kuş bilinmeyen bir yere nakledilmiş.

SERBEST BIRAKILIRSA AYNI DAVRANIŞLARI TEKRARLAYABİLİR

Araştırmacılar kuşun bir insan tarafından yetiştirildiğini ve gözaltındaki kuşun serbest bırakılması durumunda aynı davranışları gösterme olasılığının çok yüksek olduğunu düşünüyor.