Ne mahsur kalması böyle çok mutlu!

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ÇİN'in Guangdong eyaletinde küçük bir çocuk, tek oyuncakla yetinmeyince oyun makinesinin içinde mahsur kaldı. Annesiyle birlikte bir alışveriş merkezinde gezen çocuk, küçük oyuncaklarla dolu olan ve para yatırıp kelepçeyle içinden oyuncak alınan makineye gözünü dikti. Makineye tırmanıp açık bölümden içeri giren çocuk, makinenin içinde mahsur kaldı. Çocuğunu makineden çıkaramayan anne yetkililerden yardım istedi. Olay yerine gelen bir itfaiye ekibi, aletlerle makineyi açarak haylaz çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı. DIŞ HABERLER