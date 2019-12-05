Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Pearl Harbor Tersanesi'nde silahlı saldırı

'nde silahlı saldırı

'deki 'nde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yerel basında yer alan haberlere göre, Hawaii eyaletindeki Pearl Harbor-Hickam Üssü'ndeki tersanede silahlı saldırı yaşandı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 5.12.2019 09:12
Pearl Harbor Tersanesi'nde silahlı saldırı

ABD'deki Pearl Harbor Tersanesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yerel basında yer alan haberlere göre, Hawaii eyaletindeki Pearl Harbor-Hickam Üssü'ndeki tersanede silahlı saldırı yaşandı.

Güvenlik güçleri, saldırıda ABD Savunma Bakanlığına bağlı çalışan 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 1 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Silahlı saldırganın ABD'li bir denizci olduğu ve saldırının ardından silahla yaşamına son verdiği kaydedildi.

Olayın ardından bir süre kapatılan tersanenin ise yeniden çalışmaya başladığı vurgulandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Pearl Harbor Tersanesi'nde silahlı saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN