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’nın en popüler taksisi:

’da müşterilerin en çok tercih ettiği taksinin muavini bir . sürücüsü Alexander Zigula, sokakta bulduğu kediyi sahiplendiremeyince, onu iş arkadaşı olarak yanına aldı. Zigula her gün işe gitmek için evden çıkarken, kedisi ‘Tea’ (Çay) onun omzuna atlıyor ve tüm günü Zigula ile birlikte geçiriyor.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 5.12.2019 17:14 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 17:51
Ukrayna’nın en popüler taksisi: Kedili taksi

'nın Harkov kentindeki en popüler ve müşterilerin en çok tercih ettiği taksinin muavini bir . Alexander Zigula adlı sürücüsü, kız arkadaşı ile birlikte otomobilinin lastiklerini değiştirmek için gittiği tamirhanede bir kedi buldu.

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Ukrayna’nın en popüler taksisi: Kedili taksi
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