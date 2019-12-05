Ukrayna’nın en popüler taksisi: Kedili taksi

Ukrayna’da müşterilerin en çok tercih ettiği taksinin muavini bir kedi. Taksi sürücüsü Alexander Zigula, sokakta bulduğu kediyi sahiplendiremeyince, onu iş arkadaşı olarak yanına aldı. Zigula her gün işe gitmek için evden çıkarken, kedisi ‘Tea’ (Çay) onun omzuna atlıyor ve tüm günü Zigula ile birlikte geçiriyor.
Giriş Tarihi: 5.12.2019 17:14Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 17:51
Ukrayna'nın Harkov kentindeki en popüler ve müşterilerin en çok tercih ettiği taksinin muavini bir kedi. Alexander Zigula adlı taksi sürücüsü, kız arkadaşı ile birlikte otomobilinin lastiklerini değiştirmek için gittiği tamirhanede bir kedi buldu.