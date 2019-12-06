ABD, Suriye’deki petrolden vazgeçmiyor

BUGÜN NELER OLDU

ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK'nın işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına takviye gücü gönderdi. Irak'ta konuşlu ABD unsurları, önceki gece Simalka sınır kapısı üzerinden Haseke'nin Şeddadi bölgesindeki Cibse petrol sahasına 50 TIR'dan oluşan bir askeri konvoy gönderdi. ABD ordusu 3 gün önce de de el-Velid sınır kapısı üzerinden, personel taşıyıcı 9 zırhlı araç ve 50 askerden oluşan takviye gücünü Deyrizor'un Ömer petrol sahasına göndermişti. ABD güçleri Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde YPG/PKK işgalindeki bölgelerde toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor. Bu arada ABD Senatosu'nda sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören karar tasarısının oylanması, Beyaz Saray'ın isteği üzerine üçüncü kez engellendi.