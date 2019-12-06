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’de silahlı soygun girişimi: 4 ölü

’de kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan silahlı saldırganlar, olay yerini terk ederken United Parcel Service (UPS) şirketine ait bir kamyonu çaldı, sürücüsünü de rehin aldılar. Çıkan silahlı çatışmada 2’si soyguncu olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 6.12.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 09:58
ABD’de silahlı soygun girişimi: 4 ölü

Olay, Florida eyaletinin Miami kentinde bulunan Coral Gables aldı bölgede meydana geldi. Yerel saat ile 16:15'te meydana gelen olayda, silahlı soyguncular bir kuyumcuyu soymaya çalıştı. Soygun girişimine kuyumcunun sahibinin silahla karşılık vermesi üzerine soyguncular olay yerini terk etti. Soyguncular UPS'ye ait bir kamyonu çalarak, sürücüsünü de rehin aldı. Durumu ihbar alan polis ekipleri ile çaldıkları kamyonla kaçmaya çalışan soyguncular arasında kovalamaca başladı. Bir süre sonra soyguncular, sıkışan trafik nedeniyle ilerleyemeyince polisle çatışmaya girdiler

Yetkililer, olayda 2 soyguncunun, kamyon sürücüsünün ve bir de sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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ABD’de silahlı soygun girişimi: 4 ölü
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