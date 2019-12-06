Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > ABD’den Iraklı 4 yetkiliye yaptırım kararı

ABD’den Iraklı 4 yetkiliye yaptırım kararı

ABD , aralarında yanlısı Şii milisi komutanları olmak üzere 4 Iraklı yetkili hakkında yaptırım kararı aldı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 6.12.2019 21:26 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 21:29
ABD’den Iraklı 4 yetkiliye yaptırım kararı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft bugün yaptığı açıklamada, Irak'taki protestocular hakkında uygulanan şiddet olaylarını kınayarak, protestoculara yapılan ihlallere göz yummayacaklarını söyledi. Irak'taki gelişmeleri değerlendirmek için olağanüstü oturum yapılacağını kaydeden Kelly, İran'ı, Irak'ın yeni hükümet oluşturma sürecine müdahale etmekle suçlayarak, reformların Irak anayasasına geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft açıklamasında ayrıca yolsuzluk ve insan hakları ihlalleri gerekçesiyle aralarında İran yanlısı Şii Haşdi Şabi milisi komutanlar olmak üzere 4 Iraklı yetkili hakkında yaptırım kararı aldığını duyurdu.

Yaptırımlar, Asaib Ehli'l Hak Örgütü lideri Kays el-Hazali, kardeşi Leys el-Hazali ve Haşdi Şabi Emniyet Müdürü Ebu Zeynep lakabıyla tanılan Hüseyin Falih'i kapsadığı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’den Iraklı 4 yetkiliye yaptırım kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN