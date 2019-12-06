Almanya’ya 2 bin kişilik yeni cami

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Almanya'nın Stuttgart kenti yakınlarındaki Feuerbach beldesinde yapılması planlanan cami ve külliye projesi tanıtıldı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nce (DİTİB) inşa edilecek ve aynı anda 2 bin kişinin ibadet edebileceği caminin külliyesinde eğitim ve sosyal etkinlikler için özel alanlar, konferans salonu ve kapalı otopark yer alacak. 27 milyon euroya mal olması beklenen caminin 2025'te ibadete açılması planlanıyor. Stuttgart Belediye Başkanı Martin Schairer, "Müslümanların kendi istedikleri gibi cami yaptırmaları gayet doğal" dedi.