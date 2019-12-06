Azerbaycan Ekonomi Bakanı: BTK hattı, çok önemli bir iş başardı...

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Jabbarov, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattının çok iyi iş çıkardığını söyledi. Avrupa ile Kafkaslar arasında ulaşım koridorunun 20. yılı nedeniyle düzenlenen uluslararası toplantıda konuşan Jabbarov, kısa adı BTK Hattı olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattının taşıma kapasitesinin 15 milyon tonu aştığını belirterek, "Bu hat daha yeni devreye girmesine rağmen bölgenin ulaşım koridoruna büyük ivme kazandırdı" diye konuştu.

"12 GÜNLÜK SÜRE 4 GÜNE İNDİ"

Daha önce Rusya'nın Astrahan bölgesine 12 günde ulaşan Türkiye'nin yaş sebze ve meyvelerinin BTK Hattının devreye girmesiyle 4 güne ulaştığını belirten KDY Lojistik Başkanı Galib Mammadov ise, "BTK Hattı Türkiye ve Azerbaycan'ın Vizyon Projesidir" dedi.

Lojistik sektöründe Rusya ve Azerbaycan'da saygın yeri olan Azerbaycanlı tanınmış İşadamı Galib Mammadov, Astrahan Bölge Valisi İgor Babuşkin'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında BTK hattının önemi vurgulandı. Astrahan valisi İgor Babuşkin, KDY Lojistik'in başarılı çalışmalarından övgüyle söz ederek işbirliğinin önemini dile getirdi.

"BTK HATTI, ASTRAHAN'I LOJİSTİK MERKEZİ HALİNE GETİRDİ"

Türkiye'den Rusya'ya yaş meyve-sebze taşımacılığı yapan Azeri KDY Lojistik'in Yönetim Kurulu Başkanı Galip Mammadov, Bakü-Tiflis-Kars Hattının, Rusya'nın Astrahan kentini lojistik merkezi haline getirdiğini söyledi. Merkezi Bakü'de bulunan lojistik şirketi, BTK Hattı devreye girdikten sonra hem kapasitesini arttırdı hem de ulaşım sürelerini önemli ölçüde kısalttı.

"KAPASİTE 1 MİLYON TONA ÇIKABİLİR"

Türkiye, Rusya ile İran arasında demiryolu ile doğrudan karşılıklı taşımacılık yaptıklarını anlatan Mammadov, Bakü-Tiflis-Kars Hattı açıldıktan sonra kapasitelerini iki katına çıkardıklarını söyledi. Şu anda Özbekistan'la da yoğun temas halinde olduklarını aktaran Mammadov, lojistik üslerinin bulunduğu Astrahan'da kargo hacimlerini bir milyon tona çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Bakü-Tiflis-Kars Hattının, Kuzey Güney Uluslararası Taşımacılık Koridorunun önemli bir unsuru olduğunu hatırlatan Babuşkin de Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu koridora büyük önem verdiğini belirtti.