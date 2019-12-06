Bulgaristan'ın en zor projesine Türk imzası

Bulgaristan demiryolu ağının en stratejik bölümünü oluşturan 20 kilometrelik hat, Türk şirketlerinin oluşturduğu ortaklık tarafından yapılacak. Sofya'yı Filibe'ye bağlayan demiryolunun 20 kilometrelik Elin Pelin-Vakarel Demiryolu Hattı ihalesini Türk şirketler tarafından kurulan DZZD 'Cen-Duy Demiryolu Elin Pelin' İş Ortaklığı kazandı. Bulgaristan'da son 70 yıl içinde yapılacak en zor inşaat projesi olarak kabul edilen hattın ihale bedeli ise 255 milyon euro oldu.



9 FİRMA YARIŞTI

Bulgaristan Ulusal Demiryolu Altyapısı Şirketi (NRIC) tarafından ihale edilen projenin yapılmasına 2014 yılında karar verildi. Sofya-Filibe hattı olarak adlandırılan demiryolu hattı için yaklaşık 1 milyar euro bütçe ayrıldı. Hattın en önemli etabını ise Elin Pelin-Vakarel kesimi oluşturuyor. İhale sürecinde Çin, Türkiye, Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz, Polonya ve Bulgaristan'dan 9 şirket yarıştı. İpi ise Cengiz İnşaat ve Duygu Mühendislik'in kurduğu DZZD 'Cen-Duy Demiryolu Elin Pelin' İş Ortaklığı göğüsledi.



"SON 70 YIL İÇİNDE BULGARİSTAN'DA BÖYLE BİR PROJE HAYATA GEÇİRİLMEDİ"

Bulgaristan Ulusal Demiryolu Altyapı Şirketi Müdürü Krasimir Papukçiyski, 'Sofya-Filibe Demiryolu Hattının Modernizasyonu' projesinin en önemli parçasının Elin Pelin-Vakarel bölümü olduğunu söyleyerek "Proje tarihi bir misyona da sahip. Bu hat tüm güzergahtaki en ağır ve zor bölüm. Son 70 yıl içinde Bulgaristan'da böyle bir proje hayata geçirilmedi. Son olarak 1949-1951 yılları arasında Balkan Dağları ile Sredna Gora Dağı'nı birleştiren Koznitsa Tüneli yapıldı. 20'nci yüzyılın ikinci yarısından itibaren ülkemizde böyle bir tesis inşa edilmedi." dedi.

