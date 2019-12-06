İsrail balistik füze denedi

Savunma Bakanlığı açıklamasında, balistik füze denemesinin İsrail'in orta kesiminde yer alan bir üsten yapıldığı bildirildi. Açıklamada, denemenin önceden planlandığı ve buna göre yapıldığı kaydedildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde ise bazı yabancı medya kaynaklarının, bu füze motorunun nükleer başlık taşıyan uzun menzilli Eriha füzelerine monte edilebileceğine ilişkin açıklamalarına yer verildi.

ABD'li bazı istihbarat kaynaklarının CNN'e yaptığı açıklamada İran ordusunun bölgedeki hareketleri ve silah konuşlandırmasının, Washington ve Tel Aviv'in bölgedeki çıkarlarını hedef almakta kullanabileceğine ilişkin istihbarata işaret edilen haberde, bazı uzmanların buna binaen İsrail'in balistik füze denemesinin İran'a bir mesaj olabileceği görüşünü benimsediği ifade edildi.