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'dan son dakika açıklaması!

Rus haber ajansı Inferfax'ınson dakika olarak paylaştığı habere göre; ve Türkiye yeni setine yönelik yeni bir anlaşma üzerinde istikrarlı şekilde çalışıyor.

Giriş Tarihi: 6.12.2019 10:13 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 10:55
Rusya'dan son dakika S-400 açıklaması!

Rusya yerel basını, Türkiye ve Rusya'nın 2020'de yeni S-400 roketleri satın alımı için bir anlaşma üzerinde çalıştığını bildirdi.

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Başkanı Dmitry Shuagev, Rus haber ajansı Interfax'a yaptığı açıklamada, iki ülkenin 2020 yılında oluşturulması öngörülen yeni bir S-400 anlaşması üzerinde çalıştığını belirterek, "Bu konu üzerinde sistematik bir şekilde çalışıyoruz. Burada en önemli olan şey, iki tarafın da bölgedeki işbirliğini sürdürmek için istekli olması" dedi.

Rusya yönetimine bağlı silah ihracat şirketi Rosoboroneexport Başkanı ve Rusya Başbakan Yardımcısı Yury Borisov geçen ay, Moskova'nın Türkiye'ye daha fazla S-400 gönderilmesini umduğunu duyurmuştu.

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Rusya'dan son dakika S-400 açıklaması!
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