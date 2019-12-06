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'da binada patlaması: 5 ölü

'nın Presov kentinde bir binada meydana gelen patlaması sonucu 5 kişinin öldüğü bildirildi. Meydana gelen güçlü sonrası dumanlar içinde kalan binanın yıkılma ihtimalinin bulunduğu, bu yüzden çevredeki binaların polis tarafından boşaltıldığı kaydedildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 6.12.2019 22:07
Slovakya'da binada doğal gaz patlaması: 5 ölü

Slovakya medyasında yer alan haberlere göre, Presov kentinde 12 katlı bir binada meydana gelen patlamada 5 kişi öldü, onlarca kişi ise binanın çatısında mahsur kaldı.

Meydana gelen güçlü patlama sonrası dumanlar içinde kalan binanın yıkılma ihtimalinin bulunduğu, bu yüzden çevredeki binaların polis tarafından boşaltıldığı kaydedildi.

Patlamanın, binada oluşan doğal gaz kaçağı sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini ve İçişleri Bakanı Denisa Sakova'nın, patlamanın yaşandığı olay yerine hareket ettiği belirtildi.

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Slovakya'da binada doğal gaz patlaması: 5 ölü
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