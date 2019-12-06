SON DAKİKA HABERİ: Fransa’da ortalık savaş alanına döndü! Yaralı ve gözaltı sayısı giderek artıyor…

Fransa tarihinin en büyük protestolarından birinin yaşandığı Paris'ten gelen son dakika haberi ülke gündemini sarsmış durumda. Tüm ülkeyi etkileyen olayın odak noktası Paris olarak belirlenirken ülke adeta savaş alanına döndü. Polisle göstericiler çatıştı ve yaralananlar oldu. Hayat durma noktasına gelirken göstericiler ile polis arasındaki arbede akşam saatlerine kadar sürdü. Çok sayıda yaralının ve gözaltının olduğu olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Eyfel Kulesi kapatılırken, hızlı tren seferleri iptal edildi. Aynı zamanda çok sayıda uçuşun da iptal edildiği bilgisi verilirken okulların da karıştığı yönünde haberler geldi. AA foto muhabiri Mustafa Yalçın ise yaralandı.

İşte son dakika haberinin detayları!