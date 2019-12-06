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HABERİ: ’da ortalık savaş alanına döndü! Yaralı ve gözaltı sayısı giderek artıyor…

'nın başkenti 'ten gelen haberi gündeme oturdu. Ülke genelinde 250 farklı noktada gerçekleşen ve 806 bin kişinin katıldığı gösteriler sebebi ile hayat durma noktasına geldi. Aralarında AA foto muhabirinin de olduğu 3 gazeteci yaralanırken, sendikalar ülkeyi felce uğratan protesto ve grevlerin süreceği bilgisini verdi. Ülkenin en büyük grevlerinden birinin yaşandığı bu olayda çok sayıda yaralananlar olurken gösterilerin odak noktası ise Paris olarak belirlendi. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 6.12.2019 08:02 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 08:07
SON DAKİKA HABERİ: Fransa’da ortalık savaş alanına döndü! Yaralı ve gözaltı sayısı giderek artıyor…

tarihinin en büyük protestolarından birinin yaşandığı 'ten gelen haberi ülke gündemini sarsmış durumda. Tüm ülkeyi etkileyen olayın odak noktası Paris olarak belirlenirken ülke adeta savaş alanına döndü. Polisle göstericiler çatıştı ve yaralananlar oldu. Hayat durma noktasına gelirken göstericiler ile polis arasındaki arbede akşam saatlerine kadar sürdü. Çok sayıda yaralının ve gözaltının olduğu olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Eyfel Kulesi kapatılırken, hızlı tren seferleri iptal edildi. Aynı zamanda çok sayıda uçuşun da iptal edildiği bilgisi verilirken okulların da karıştığı yönünde haberler geldi. AA foto muhabiri Mustafa Yalçın ise yaralandı.

İşte son dakika haberinin detayları!

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SON DAKİKA HABERİ: Fransa’da ortalık savaş alanına döndü! Yaralı ve gözaltı sayısı giderek artıyor…
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