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: Öğretmenden skandal hareket! Oğlunun arkadaşı ile uygunsuz şekilde yakalandı, detaylar mide bulandırdı!

'nin eyaletinde yaşanan haberi ülke gündemini oldukça etkiledi. 2 çocuk annesi öğretmen isimli kadın 15 yaşındaki öğrencisi ile cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Son 11 aydır okulda görev yaptığı ancak bu olayın ortaya çıkmasıyla birlikte istifa ettiği öğrenilen kadın için okul yetkilileri açıklama yaparken kendisinin 39 öğrencisinin ise 15 yaşında olması dikkatleri çekti. Psikolojisi bozulan öğrencinin durumu polise itiraf etmesi ise korkunç detayları ortaya çıkardı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 6.12.2019 08:21 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 08:21
SON DAKİKA: Öğretmenden skandal hareket! Oğlunun arkadaşı ile uygunsuz şekilde yakalandı, detaylar mide bulandırdı!

O ülkede yaşanan haberi gündemi sarstı. ABD'nin eyaletinde bir öğretmen öğrencisi ile cinsel ilişkiye girdi. Durum anlaşılınca istifa eden Susan Weddle isimli 39 yaşındaki kadının ilişkiye girdiği öğrencisi 15 yaşında olup aynı zamanda oğlunun arkadaşı olduğu da ortaya çıktı. Yaşanan skandal olay ile ilgili konuşan öğrencinin psikolojisinin bozulduğu belirtilirken konu ile ilgili ilginç iddialar da ortaya atıldı. Konu ile ilgili ayrıntılar mide bulandırırken okul yetkilileri de açıklamalarda bulundu.

İşte son dakika haberinin detayları!

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SON DAKİKA: Öğretmenden skandal hareket! Oğlunun arkadaşı ile uygunsuz şekilde yakalandı, detaylar mide bulandırdı!
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