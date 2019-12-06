SON DAKİKA: Öğretmenden skandal hareket! Oğlunun arkadaşı ile uygunsuz şekilde yakalandı, detaylar mide bulandırdı!

O ülkede yaşanan son dakika haberi gündemi sarstı. ABD'nin Florida eyaletinde bir öğretmen öğrencisi ile cinsel ilişkiye girdi. Durum anlaşılınca istifa eden Susan Weddle isimli 39 yaşındaki kadının ilişkiye girdiği öğrencisi 15 yaşında olup aynı zamanda oğlunun arkadaşı olduğu da ortaya çıktı. Yaşanan skandal olay ile ilgili konuşan öğrencinin psikolojisinin bozulduğu belirtilirken konu ile ilgili ilginç iddialar da ortaya atıldı. Konu ile ilgili ayrıntılar mide bulandırırken okul yetkilileri de açıklamalarda bulundu.

İşte son dakika haberinin detayları!