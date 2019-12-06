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Trump: ’a 12 bin asker göndereceğimiz haberleri doğru değil

ABD Başkanı , medyada yer alan ’a daha fazla askeri birlik gönderileceği iddialarını reddetti.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 6.12.2019 10:13 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 10:50
Trump: Suudi Arabistan’a 12 bin asker göndereceğimiz haberleri doğru değil

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:
"Suudi Arabistan'a 12 bin asker daha göndereceğimiz haberleri doğru değil, veya daha doğru ifade etmek gerekirse, Yalan Haber!"
Perşembe günü, medyada yer alan bazı haberler Washington yönetiminin İran'ın gelecekte "oluşturabileceği tehditlere" önlem olarak bölgeye daha fazla asker göndereceğini öne sürmüştü. Pentagon Basın Sekreteri Alyssa Farah bu iddiaları reddetmiş, fakat ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien Trump'ın bu fikri değerlendirdiğini söylemişti.

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Trump: Suudi Arabistan’a 12 bin asker göndereceğimiz haberleri doğru değil
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