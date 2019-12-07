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Atina’dan hazımsızlığı

STELYO BERBERAKİS STELYO BERBERAKİS Dünya
Giriş Tarihi: 7.12.2019
YUNANISTAN, Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması için anlaşma imzalayan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı. Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, büyükelçiye Yunanistan'ı terk etmesi için 72 saat süre tanındığını açıkladı. Dendias, bu adımın Libya'nın Yunanistan'ın koyduğu kurallara riayet etmemesi nedeniyle atıldığını söyledi. Dendias, anlaşma metnini kendilerine iletmesi için Libya'ya cuma gününe kadar süre verdiğini, aksi halde büyükelçinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Öte yandan Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Atina'nın kararının diplomatik eşkıyalık olduğunu söyledi.
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Atina’dan Libya hazımsızlığı
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