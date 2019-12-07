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'ta göstericilere açılan ateş sonucu ölenlerin sayısı 25'e yükseldi

Irak'ın başkenti 'taki El-Hıllani Meydanı'nda dün kimliği belirsiz kişilerce göstericilere ateş açılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 7.12.2019 21:49 Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 21:51
Bağdat'ta göstericilere açılan ateş sonucu ölenlerin sayısı 25'e yükseldi

Bağdat Sağlık Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, dünkü saldırıda yaralanan bazı göstericilerin bugün yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 25'e çıktı. Saldırıda yaralananların sayısı ise 120 olarak belirtildi.

Bağdat'ta dün gece kimlikleri belirlenemeyen kişilerce göstericilere ateş açılmıştı. Yapılan açıklamada, saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerindeki yetersizliği protesto etmek için 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

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Bağdat'ta göstericilere açılan ateş sonucu ölenlerin sayısı 25'e yükseldi
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