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Son dakika:Çifte şans! Lotoyu vurdu arazi aldı, arazide define buldu

Hint basınında yer alan son dakika haberi duyanları şoke etti. Geçtiğimiz yıl lotodan 842 bin Dolar kazanan adlı adam kazandığı paranın bir kısmıyla arazi satın aldı. Satın aldığı arazide ise altın sikke dolu bir çömlek buldu. İşte şoke eden olayın detayları...

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 7.12.2019 12:49 Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 12:51

Hindistan'da geçen yıl lotoyu vurarak 842 bin Dolar kazanan adam satın aldığı arazide define buldu.

Hint basını geçtiğimiz yıl lotodan 842 bin Dolar kazanan Rathnakaran Pillai adlı adamın, kazandığı paranın bir kısmı ile Kerala eyaletinde bulunan Kilimanoor'da arazi satın aldığını; burada eski bir tapınağın yanında yer alan arsada altın sikke dolu bir çömlek bulduğunu yazdı. Yerel medya, Travancore Krallığı'na ait olduğu düşünülen 2500'den fazla sikkeyi bulan Pillai'nin durumu yetkililere bildirdiğini; uzmanların sikkeleri teslim alarak çalışma başlattıklarını yazdı.

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Son dakika:Çifte şans! Lotoyu vurdu arazi aldı, arazide define buldu
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