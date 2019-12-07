Türk gazeteciye polis şiddeti

Fransa'daki emeklilik reformu protestolarını yakından takip eden Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'a güvenlik güçlerinin fırlattığı gaz kapsülü isabet etti. Yalçın, gaz kapsülünün yüzündeki maskeyi delmesi sonucu sol gözünden yaralandı. Kanlar içinde kalan Yalçın'a ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlilerince yapıldı. Başkent Paris'teki Cochin Hastanesi'ne kaldırılan Yalçın, yaklaşık 6 saat süren bir ameliyat geçirdi.







GREV SÜRÜYOR

Türkiye, Fransız polisinin orantısız güç kullanmasını endişeyle karşıladığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Basın mensuplarının polis müdahalesiyle yaralanmalarını, basın özgürlüğüne yönelik kabul edilemez bir fiziki müdahale olarak görüyoruz" denildi. Bakanlık ayrıca Türk vatandaşlarına bu ülkeye seyahatlerinde dikkatli olmaları uyarısı yaptı.







Önceki gün 800 bin kişinin katıldığı protestolar ve çok sayıda sektör çalışanının iş bırakması nedeniyle hayatı olumsuz etkileyen sorunlar dün de devam etti. Ülkedeki tren seferleri durma noktasına gelirken, büyük şehirlerde trafik felç oldu. Sarı Yelekliler'in gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla süresiz grev başlattı. Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını, ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor.

Fransız polisinden protestoculara sert müdahale

BİLANÇO AĞIR

Fransa'da son 1 yılda düzenlenen gösterilerde polisin orantısız müdahalesi sürüyor. İşte bilanço:

* 1 kadın yaşamını yitirirdi

* 26 kişi gözünü kaybetti

* 5 kişinin eli koptu

* 500 kişi yaralandı

* 12 binden fazla kişi gözaltına alındı

* 3 bin 163 hapis cezası verildi

Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü

AB, FRANSIZ POLİSİNİN ŞİDDETİNİ KINAMAKTAN KAÇINDI

Avrupa Birliği (AB), Fransa'da süren emeklilik reformu protestolarında polisin şiddet kullanımını kınamadı, itidal çağrısında da bulunmadı. AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer'e gazeteci Mustafa Yalçın'ın yaralanması soruldu. Mamer, "AB Komisyonu hem kişilerin gösteri yapma hakkına hem de basın mensuplarının bu olayları takip ederek haberleştirme hakkına saygı gösteriyor. Ancak aynı zamanda polis güçlerinin gösterilerin barışçıl bir şekilde gerçekleşmesini sağlama bağlamında görevleri bulunuyor" dedi. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü ise Fransız polisine "Gazetecilik faaliyetlerine saygı duy" çağrısı yaptı.