Yok artık dedirten son dakika haberi: 26 yaşındaki kadın halıyla evlendi!

İngiltere'nin Manchester şehrinde dikkat çeken bir olay yaşandı. İddiaya göre, halıya aşık olan 26 yaşındaki B.C. onunla evlenebileceğine ikna oldu. B. C. konu ile ilgili "Bu halıyı bir yıl önce satın aldım ve o zamandan beri onu çok seviyorum" açıklamasında bulunurken, olayın kendisi kadar ilginç bir evlilik töreni düzenledi. Bir saat boyunca süren nikah merasimi boyunca geleneksel beyaz gelinlik giyen kadın, Halıya sevgisini, onurunu koruyacağını ve ömür boyu bakımını yapacağını vadetti. B.C'nin arkadaşları "Halıyı çok sevdiysen onunla evlenebilirsin" dedikten sonra bu teklif kızın aklına yattı. Arkadaşları, bu söylemlerinin bir şaka olduğunu söyleseler de B.C isimli kız artık karar vermişti.