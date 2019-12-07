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Yok artık dedirten son dakika haberi: 26 yaşındaki kadın halıyla evlendi!

’den dikkat çeken bir son dakika haberi geldi. Kumarhane çalışanı olan 26 yaşındaki B. C. adındaki kadın, ilginç bir olaya imza attı. İddiaya göre halıya aşık olduğunu ilan eden kadına arkadaşları, isterse halı ile evlenebileceklerini söyledi. Genç kadın bu teklif üzerine halıyla evlenmeye karar verdi. Sosyal medyada çok konuşulan olay ile ilgili ‘reklam’ olduğu yönünde de eleştiriler geldi. İşte ilginç son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 7.12.2019 11:35 Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 11:38
Yok artık dedirten son dakika haberi: 26 yaşındaki kadın halıyla evlendi!

'nin Manchester şehrinde dikkat çeken bir olay yaşandı. İddiaya göre, halıya aşık olan 26 yaşındaki B.C. onunla evlenebileceğine ikna oldu. B. C. konu ile ilgili "Bu halıyı bir yıl önce satın aldım ve o zamandan beri onu çok seviyorum" açıklamasında bulunurken, olayın kendisi kadar ilginç bir evlilik töreni düzenledi. Bir saat boyunca süren nikah merasimi boyunca geleneksel beyaz gelinlik giyen kadın, Halıya sevgisini, onurunu koruyacağını ve ömür boyu bakımını yapacağını vadetti. B.C'nin arkadaşları "Halıyı çok sevdiysen onunla evlenebilirsin" dedikten sonra bu teklif kızın aklına yattı. Arkadaşları, bu söylemlerinin bir şaka olduğunu söyleseler de B.C isimli kız artık karar vermişti.

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Yok artık dedirten son dakika haberi: 26 yaşındaki kadın halıyla evlendi!
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