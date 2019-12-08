İdlib’de etnik temizlik

BUGÜN NELER OLDU

Yerel sivil toplum kuruluşlarından Suriye Müdahale Koordinatörlüğünün verdiği bilgiye göre, bu ayın ilk haftasında, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Esad rejimi askerleri, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın saldırılarında 25 bin sivil yerlerinden edildi. Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj ise İdlib bölgesinde insani krizin giderek derinleştiğini, yalnızca son bir haftada 25 bin sivilin göç etmek zorunda kaldığını söyledi.Hallaj, "Marrtinnuman, Serakib ve Eriha ilçeleri ve kırsalında yaklaşık 425 bin sivil yaşıyor. Eğer saldırılar yayılırsa yerinden edilen sivil sayısı daha da artacaktır" dedi. Rejim güçleri ve Rusya, sivillerin geri dönüşlerini engellemek amacıyla hastane, okul, cami ve evleri vurduğunu belirtti.Rejim güçleri ve Rusya'nın devam eden saldırıları sonucu kaçan sivillerin büyük bir kısmı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki kamplar ile İdlib'de zeytin ağaçlarının bulunduğu alanlara, Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine sığınıyor. Türkiye ile Rusya arasında, 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü ve Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.EsadRejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde hastane, okul ve ibadethaneleri hedef alıyor. Cisri Şuur ilçesindeki Ortodoks kilisesi de onlardan biri. Osmanlı'dan bu yana ayakta duran kilise, rejimin saldırılarında kullanılamaz hale geldi. Ortodoks kilisesinde İncil'in sayfaları yanmış, yerlere saçılmış halde. Duvarlar ve ibadet yapılan alanlar enkaza dönmüş. Kilise, Osmanlı'dan bu yana ayaktaydı. Tam 150 yıllık bir geçmişi var. Bölgede yaşayan 5 bine yakın Hristiyan burada ibadet ediyordu. Rejim güçlerinin saldırıları başlayınca, ilçede yaşayan Hristiyanlar, bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Cisri Şuur, Rus üssünün bulunduğu Lazkiye kentine 60 kilometre uzaklıkta.Beşar Esad rejimi ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib'de dün biri pazar yeri olmak üzere çok sayıda yerleşim yerine düzenlediği bombalı saldırılarda 19 sivil yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı.