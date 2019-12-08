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'taki Ortak Operasyonlar Komutanlığında görev değişikliği

'ın başkenti 'taki Ortak Operasyonlar Komutanlığına Korgeneral Kays Mahmudavi yerine Tümgeneral Abdulhüseyin et-Tamimi'nin atandığı belirtildi. Görevdeki değişikliğin El-Hıllani Meydanı'nda göstericilere yönelik silahlı saldırıdan sonra meydana gelmesi dikkati çekti

AA Dünya
Giriş Tarihi: 8.12.2019 17:50 Güncelleme Tarihi: 8.12.2019 18:07
Irak'taki Bağdat Ortak Operasyonlar Komutanlığında görev değişikliği

Irak resmi haber ajansında (INA) yer alan habere göre, atamanın Mahmudavi'nin sağlık sorunlarından dolayı gerçekleştirildiği açıklandı.

SALDIRININ ARDINDAN ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK GELDİ

Söz konusu atamanın, Bağdat'taki El-Hıllani Meydanı'nda Cuma akşamı gerçekleştirilen ve 25 kişinin hayatını kaybetmesine, 120'sinin yaralanmasına neden olan saldırının akabinde gelmesi dikkati çekti.

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

Bağdat'ta karanlık saldırı. Göstericilere ateş açıldı. Ölü sayısı artıyor

İRAN'A KARŞI GÖSTERİLER DE SÜRÜYOR

Başta başkent Bağdat olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

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Irak'taki Bağdat Ortak Operasyonlar Komutanlığında görev değişikliği
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