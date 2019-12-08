Korkunç e-sigara gerçeği

Uluslararası bir bilim ekibi, bir hastaya elektronik sigaranın neden olabileceği nadir bir akciğer hastalığı tanısı koydu. ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi ve John Hopkins Üniversitesi, İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, 49 yaşındaki bir hastanın ağır metal tozu solunumundan kaynaklı pnömokonyoz hastalığına yakalandığını belirledi. Sky News televizyonunun European Respiratory Journal dergisindeki bir makaleye dayandırdığı habere göre hastanın akciğer doku analizinde, elektronik sigara buharının nikel, alüminyum, manganez, kurşun, krom ve kobalt izleri tespit edildi. Hastalığın, genellikle ağır sanayide çalışan işçilerde görüldüğü ve akciğer fibrozu, nefes darlığı ve kronik öksürüğe neden olduğu belirtildi. Bilim insanları, elektronik sigaranın içindeki spiralin ısınmasından dolayı ağır metallerin çözüldüğü sonucuna vardı. ABD'de elektronik sigaranın neden olduğu akciğer hastalıklarından ölenlerin sayısı 40'a ulaşırken, iki binden fazla kişi elektronik sigarayla bağlantılı akciğer hastalıklarına yakalandı. Bazı eyaletlerde valiler, elektronik sigaranın birkaç çeşidini geçici olarak yasakladı.

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