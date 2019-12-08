Londra’daki zirvenin perde arkası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için gittiği Londra'da İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Peki, 3 Aralık'taki toplantıda neler gündeme geldi? Zirvede, Suriyelilerin geri dönüşü için hazırlanan plan, ilk kez Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünde gündeme geldi. Johnson, Merkel ve Macron, Barış Pınarı Harekat bölgesini kapsayan planı bir kez de Erdoğan'ın ağzından dinledi. Erdoğan, Türkiye'nin Cerablus ve Afrin'de yaptıklarını hatırlattı. Külfet paylaşımı konusu gündeme geldi. Liderler Türkiye'nin çabalarını haklı gördü ama kendilerini bağlayıcı bir ifade kullanmadı. Yardım için Suriyelilerin gönülülük esası ile geri dönmesini ve sürecin BM gözetiminde yürütülmesini şart koştular. Bu taleplere karşı, Afrin ve Cerablus'a gönüllü geri dönen Suriyeliler örnek gösterildi. Türkiye ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği arasında, Cenevre ve Ankara'da yapılan toplantılara dikkat çekildi. Cenevre'deki üçüncü toplantıda geri dönüşler konusunda ortak bir çerçeve çizilmeye başlanacağı ifade edildi. Yılda bir kez zirve düzenleme kararı benimsendi.

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