Sadr’ın evine saldırı

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BUGÜN NELER OLDU

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a yakınlığıyla bilinen Muhammed Salih el Iraki, Sadr'ın Necef kentinin El Hanane bölgesindeki evine SİHA ile saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Iraki, SİHA saldırısının, Sadr'ın önceki gün Bağdat ve Necef'teki göstericilerin silahlı saldırıya maruz kalmasından sonra yaptığı "göstericileri koruma" çağrısıyla geldiğine dikkati çekti. Öte yandan Bağdat'ta, hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü el-Hıllani Meydanı'nda kimliği belirsiz kişilerce göstericilere ateş açılması sonucu 25 kişi öldü, 120 kişi de yaralandı. Aynı meydanda foto muhabiri Ahmed el-Muhenne, uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.