Sisi’den Atina’ya peşkeş

BUGÜN NELER OLDU

Mısıryönetiminin, Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından gelen uyarıları dikkate almayarak, 2017 yılında imzalanan anlaşmayla Akdeniz'de 7 bin kilometrekarelik alanı Yunanistan'a bıraktığı ortaya çıktı. Katar merkezli Al Jazeera televizyonu tarafından yayınlanan belgelere göre, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, 2017 yılında Akdeniz sınırının belirlenmesi konusunda Yunanistan ile yapılan müzakereler sırasındaki "anlaşmazlıklara" dair Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi'ye bilgi notu yazdı. Şükri, notunda Yunanistan'ın görüşünde ısrar etmesi durumunda, münhasır ekonomik bölge sınırlarından Mısır'ın 7 bin kilometrekare kaybı olacağını belirtti.Dışişleri Bakanı Şükri Sisi'ye Yunanistan'ın teklifinin reddedilmesi önerisinde bulundu. Belgede "Mısır'ın karşısındaki Türkiye karasularının açıklarında yer alan bölgelerin de Yunanistan'a geçişini zımnen kabul etmiş olacağı" kaydediliyor. Muhalefet de bu anlaşmaya tepki göstermişti.