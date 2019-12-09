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ABD Pompeo, Mısırlı mevkidaşı Şükri ile görüştü

ABD Mike Pompeo ve Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri'nin ve ABD arasındaki ikili ilişkiler ile meselesini görüştüğü bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 10.12.2019 00:47
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Mısırlı mevkidaşı Şükri ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Washington'da yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Görüşme sırasında iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesini ve bölgesel sorunların ele alındığını kaydeden Ortagus, Libya'nın durumu ve bölgedeki son gelişmelerin de tartışıldığını ifade etti.

Açıklamada ayrıca, Pompeo'nun, Mısır'daki basın özgürlüğü ve insan hakları ihlalleri konusunda duydukları endişeyi dile getirdiği, iş adamı Mustafa Kasım'ın da aralarında olduğu tutuklu Mısır asıllı Amerikan vatandaşlarının salıverilmesini istediği belirtildi.

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Mısırlı mevkidaşı Şükri ile görüştü
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