ABD’ye yerleşen ilk Müslüman: Türk Anthony

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ABD'de gün yüzüne çıkan tarihi bir belgede, ülkeye yerleşen ilk Müslüman'ı ortaya çıkardı. Christie's müzayede evi, 1630'da ABD'ye yerleşen ilk Müslüman Van Salee'ye ait bilgileri içeren 17'nci yüzyıla ait tapuyu satışa çıkardı. Tapu, Brooklyn Tarih Kurumu tarafından 27 bin 500 dolara alındı. Kurumun Küratör Başkan Yardımcısı Julie Golie, 1643 tarihli tapunun ülkede arazi sahibi ve özgür bir Müslüman olarak yaşamış birini gösteren ilk örnek olduğunu belirtti. O zamanlar Müslümanlara genel olarak 'Türk' denildiğini söyleyen Golie, "Anthony, Faslı bir Müslüman kadınla evli Hollandalı denizci Jon Jonsen'ın çocuğu. Mağripli Müslüman denizcilere esir düşen baba, 'Türkleşerek' 'Murat Reis' adı altında Osmanlı donanmasında çalışıyormuş"dedi. dedi.