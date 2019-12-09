Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa Konseyi'ne çağrı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin açılış toplantısında Avrupa Konseyi'ne çağrı...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarında satır başları;

Başta parlamenter kanat olmak üzere Avrupa Konseyi'nin siyasi saiklerden uzak, tarafsız ve yapıcı bir tutumda olmasını bekliyoruz.



Türkiye, Avrupa Konseyini daha güçlü kılmak, bina ettiği ortak değerleri koruyup ileri seviyelere taşımak için katkılarını sürdürecektir.



Avrupa Konseyi'nin yükselen popülizm, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi ortak değerlerimizi sarsmaya başlayan güncel sorunlara etkin karşılık verme yönündeki çabalarını da yoğunlaştırmasını bekliyoruz.