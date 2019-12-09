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Beşşar Esed'in amcası Rıfat Esed 'da "para aklama" suçlamasıyla yargılanacak

Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'in amcası Rıfat Esed, 'nın başkenti 'te para aklama suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 9.12.2019 14:44

Eski Suriye Devlet Başkan Yardımcısı Rıfat Esed (82), Suriye devlet fonlarını yasa dışı yollardan kullanarak emlak imparatorluğu kurmakla suçlanıyor.

Rıfat Esed'in sahibi olduğu emlak şirketiyle ilgili 2014'te yapılan şikayet üzerine Fransız yetkililerin soruşturma başlattığı kaydedildi.

Fransız makamlarının, soruşturmaları sonuçlandırmasının ardından Esed'in amcasının yargılanmasına karar verdiği belirtildi.

Amca Esed'in suçlamaları "tamamen" reddettiği, sağlık sebepleri nedeniyle duruşmaya katılmayacağı ifade edildi.

1980'deki darbe girişiminin ardından sürgüne gönderilen Rıfat Esed, uzun zamandır Avrupa'da yaşıyor.

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Beşşar Esed'in amcası Rıfat Esed Fransa'da "para aklama" suçlamasıyla yargılanacak
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