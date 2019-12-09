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Emlak zenginin kızı cinsel ilişki sırasında boğularak öldürülmüştü! iddiası ortalığı karıştırdı...

Seyahat için gittiği Yeni Zelanda'da boğularak hayatını kaybeden hakkında bir iddiası daha ortaya çıktı! Babası emlak zengini olan Millane'nin bir anda karar verdiği Yeni Zelanda tatilinde internet üzerinden tanıştığı bir kişi tarafından cinsel ilişki esnasında boğularak öldürülmüştü. Zanlının ifadesi ise onun hava alamadığı için öldüğü yönünde. Dün başka bir tanık daha dinlendi ve o da daha önce Millane ile konuştuğunu be 'gaz maskesi' fantezisi olduğunu söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 9.12.2019 09:14 Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 09:25
Emlak zenginin kızı cinsel ilişki sırasında boğularak öldürülmüştü! Son dakika iddiası ortalığı karıştırdı...

Dünyanın en zengin müteahhitlerinden biri olan 'nin kızı , Yeni Zelanda'da hayatını kaybetmişti. Olay yerine giden baba basın toplantısında gözyaşlarını tutamamıştı. Duruşmanın son celsesinde ortaya çıkan ifadesinde yeni bir tanık ortaya çıktı ve Millane'nin 'Grinin 50 Tonu' filminden hisler beslediğini ifade etti.

Cesedi, bir ormanda toprağın altına gömülü halde bulunan 22 yaşındaki genç kadının yakın arkadaşı, bir karar aldı ve kampanya başlattı.

Sırt çantasıyla uçağa atlayıp tek başına dünyayı gezmek isteyen 22 yaşındaki Grace Millane'nin cesedi, bir ormanda toprağın altına gömülü halde bulunmuştu.

İngiltere'nin Huddersfield kentinde yaşayan Georgina Tordoff, internette tanışarak buluştuğu bir adamla cinsel ilişki sırasında boğularak öldürülen Grace Millane'in yakın arkadaşıydı.

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Emlak zenginin kızı cinsel ilişki sırasında boğularak öldürülmüştü! Son dakika iddiası ortalığı karıştırdı...
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