Emlak zenginin kızı cinsel ilişki sırasında boğularak öldürülmüştü! Son dakika iddiası ortalığı karıştırdı...

Dünyanın en zengin müteahhitlerinden biri olan David Millane'nin kızı Grace Millane, Yeni Zelanda'da hayatını kaybetmişti. Olay yerine giden baba basın toplantısında gözyaşlarını tutamamıştı. Duruşmanın son celsesinde ortaya çıkan son dakika ifadesinde yeni bir tanık ortaya çıktı ve Millane'nin 'Grinin 50 Tonu' filminden hisler beslediğini ifade etti.

Cesedi, bir ormanda toprağın altına gömülü halde bulunan 22 yaşındaki genç kadının yakın arkadaşı, bir karar aldı ve kampanya başlattı.

Sırt çantasıyla uçağa atlayıp tek başına dünyayı gezmek isteyen 22 yaşındaki Grace Millane'nin cesedi, bir ormanda toprağın altına gömülü halde bulunmuştu.

İngiltere'nin Huddersfield kentinde yaşayan Georgina Tordoff, internette tanışarak buluştuğu bir adamla cinsel ilişki sırasında boğularak öldürülen Grace Millane'in yakın arkadaşıydı.