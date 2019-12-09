Hayalperest olma!

BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in bir etkinlikte dile getirdiği Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki Rumlara ilişkin iddialara sert tepki göstererek, "Yunan liderliğini hayalperest ideolojileri bir kenara bırakıp, dostluk ve iyi komşuluk ilkelerine sahip çıkmaya davet ediyoruz" dedi. Başbakan Miçotakis'in propaganda amaçlı ifadelerine yönelik bir soruya verdiği yazılı yanıtta, Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik düşmanca ifadelerine tepki gösterdi. Aksoy, "Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 'Uluslararası Soykırım Suçu Konferansı' adı altında, 6-8 Aralık 2019 tarihlerinde Atina'da yaptığı konuşmada tarihimize ve bugüne yönelik mesnetsiz, yalan ve iftira dolu hasmane iddiaları reddediyoruz" ifadelerini kullandı.Yunan liderliğinin Kurtuluş Savaşı'nda Ege denizine döküldüğünü unutamadığını belirten Aksoy, "Yunan liderliği, tarihiyle yüzleşmek istiyorsa, önce Yunan Ordusu'nun Anadolu'yu işgali sırasında işlediği savaş suçlarını tespit eden Müttefik ülkeler Tahkikat Komisyonu'nun raporu ile Türklere uyguladığı katliam ve mezalimlerden ötürü Yunanistan'ı tazminat ödemeye mahkum eden Lozan Antlaşması hükümlerine bakmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Türkiye ile 27 Kasım'da imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği ile Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin mutabakat muhtıralarının yürürlüğe girdiğini duyurdu. UMH Adalet Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, UMH Başkanlık Konseyi, söz konusu muhtıralarla ilgili kararında, anlaşmaların onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe konulmasını istedi.