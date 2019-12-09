Irak’ta bir gecede 20 gösterici öldü

BUGÜN NELER OLDU

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ekim ayının başından beri süren protesto gösterilerine katılan eylemcilere düzenlenen saldırılarda cuma gecesi 20'den fazla gösterici yaşamını yitirdi. Güvenlik güçleri 127'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Cuma gecesi yaşanan olaylarda kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateşle birçok kişi hayatını kaybederken, protestocular saldırının arkasında ülkenin güney kentlerinde de benzer eylemlerde bulunmuş İran destekli Iraklı milislerin olabileceğine dikkat çekti. Açılan ateş cumartesi erken saatlere kadar devam ederken, saldırıda protesto gösterilerinin merkezi konumunda olan Tahrir Meydanı'ndaki eylemciler hedef alındı. Polis, ölenler arasında üç de güvenlik görevlisinin olduğunu belirtti.