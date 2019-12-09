İsrail askerleri Filistinli genç kızı kör bıraktı

BUGÜN NELER OLDU

Filistinli genç kız Mey Ebu Ruveyda (23), abluka altındaki Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde önceki gün düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sağ gözünü kaybetti. Gazze'nin orta kesimindeki El-Mağazi Mülteci Kampı sakinlerinden Ebu Ruveyda, "Gazze'nin doğusundaki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda diğer göstericilerle İsrail karşıtı hiçbir faaliyette bulunmadan duruyordum. Birden yere düştüm ve gözümden kan akmaya başladı" dedi. Gözünü kaybeden genç kızın babası Süleyman Ebu Ruveyda, kızının sürekli olarak gösterilere katıldığını ve İsrail askerleriyle çatışmaya girmemeye özen gösterdiğini bildirdi. İsrail askerlerinin doğrudan kendisini hedef aldığını aktaran Ebu Ruveyda, daha önce de gösterilerde biri gerçek mermiyle olmak üzere 4 defa yaralandığını söyledi.