Mandela: Türkiye’den öğreneceklerimiz var

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Güney Afrika'nın demokratik yollarla seçilen ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın torunu Ndileka Mandela, Türkiye'nin BRICS'e katılmasının faydalı olacağını belirterek "Türkiye'den öğreneceklerimiz var "dedi. Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) davetiyle Türkiye'ye gelen Mandela Hamamönü Afrika Evi'nde "Mandela'nın Mirası" başlığıyla bir seminer verdi. Seminer sonrası AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Mandela, YEE'nin, Türkiye- Güney Afrika ilişkilerine katkı sağladığına işaret ederek dedesinin düşünce mirasını Türk halkına anlattığını dile getirdi. Mandela, Güney Afrika'nın Türkiye'den öğreneceği çok şeyin olduğunu belirterek, "Türkiye'nin BRICS'e katılması faydalı olur " dedi. Türkiye'nin ulaşım altyapısına dikkati çeken Mandela, "Ulaşım sistemlerine bakın, feribot, metro, tren. Güney Afrika'da ise halen ağırlıklı olarak kırsal kalkınma var " diye konuştu.