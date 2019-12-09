Nobel'e tepkiler çığ gibi! Srebrenitsa soykırımı inkar eden yazara ödülü verecekler!

Yugoslavya iç savaşı sırasında Sırp güçlerinin yanında yer aldığı ve ağır savaş suçlarından sorumlu tutulan Slobodan Miloseviç'e destek verdiği gerekçesiyle 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Peter Handke'ye tepkiler dinmiyor.

Yazarlar ve siyasetçiler, söz konusu ödül nedeniyle Nobel Komitesi'ne yoğun tepki gösterirken, neredeyse 60 bin kişinin imzaladığı bir dilekçeyle "Sırp Kasabı" Miloseviç'in "destekçisine" ödül verme kararının geri çekilmesi istendi. Dilekçenin, İsveç'in başkenti Stockholm'deki ödül töreninin yapılacağı 10 Aralık'ta teslim edilmesi planlanıyor. Nobel Komitesi'nin Başkanı Anders Olsson, karara yönelik eleştirilere, "Amaç, olağanüstü edebi eserlerini kutlamak, kendisini değil" sözleriyle yanıt verdi.

TÜRKİYE TEPKİLİ

Bununla birlikte Türkiye'nin yanı sıra Kosova da, ödül törenini boykot edeceklerini açıkladı. Kosova'nın Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Kosova bu yıl Stockholm'de düzenlenecek Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacak. Büyükelçimiz Sayın Shkendije Geci Sherifi'nin, Nobel Ödülü'nü tartışmalı kazananı ve (eski Sırp lider Slobodan) Milosevic'in dostu ve onun politikalarının destekçisi olan Peter Handke'den dolayı bu etkinliği boykot edeceğini bildiriyorum" ifadesini kullandı.

Pacolli, Arnavutluk büyükelçisinden de benzer bir adım atmasını beklediklerini vurguladı.

Türkiye de, ödül kararına büyük tepki göstermişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Srebrenitsa soykırımını inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Avusturyalı yazar Handke'ye verilmesi kararının geri çekilmesi çağrısı yapmıştı. Kalın, "Bu akıl dışı ve utanç verici karardan geri dönülmelidir. Nobel Prize vicdanı olmayan birine nasıl ödül verebilir? Yeni soykırımları özendirmek için mi?" ifadelerini kullanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı da, ödülün Handke'ye verilmesini kınamıştı.

İsveç Kraliyet Akademisi Nobel Komitesi'nin iki üyesi ise, tepki olarak üyelikten istifa etmiş, başka bir üye de ödül törenini boykot edeceğini açıklamıştı.